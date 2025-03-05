Сейчас только две страны в мире, США и Израиль, эксплуатируют истребители F-22.

Американские истребители 5-го поколения, созданные компанией «Локхид-Мартин» на рубеже 20-го и 21-го века, получат новые датчики. Тем самым компания хочет повысить срок службы самолетов и улучшить системы дальнего обнаружения и ведения потенциальных целей. Про подобную инициативу пишет издание военной тематики The War Zone со ссылкой на представителя компании-разработчика.

Согласно опубликованному TWZ материалу, вице-президент компании «Локхид-Мартин» Майк Шумейкер рассказал про модернизацию истребителей 5-го поколения F-22 Raptor, которые продолжают эксплуатироваться ВВС США. Модернизация в первую очередь коснется системы датчиков, которые будут заменены на более совершенные и способные искать и находить слабозаметные цели, а после вести их для наведения управляемого вооружения самолета. Кроме того, Шумейкер рассказал, что на «Раптор» установят новые ИК-сенсоры, которые предназначены для обнаружения облучения и предупреждения летчика об угрозе.

«В прошлом году мы провели шесть успешных демонстрационных летных испытаний усовершенствованных датчиков, которые расширяют возможности Raptor по обнаружению, отслеживанию, идентификации и, в конечном счете, прицеливанию на дальности — я бы сказал, тактически значимой дальности, — что дает им преимущество в любом бою» - заявили в компании «Локхид-Мартин».

Сейчас только две страны в мире, США и Израиль, эксплуатируют истребители F-22, да и то в США идут процессы по снижению расходов на ВВС на 8%. Как заявили в Белом доме, им «нужно избавиться от старого хлама», в число которого входят F-22 и A-10. Каким образом при этом прошла программа по модернизации «Рапторов» остается под вопросом. Как и то сколько именно крылатых машин попадут под действие инициативы и пройдут обновление для повышения эффективности действий ВВС США.