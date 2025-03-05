Об этом сообщили в издании РБК.

Фанаты «Ведьмака» в России получили хорошие новости - в апреле 2025 года в стране выйдет новая книга из знаменитой серии. Это будет первый роман с далекого 2013 года. .

Права на выпуск книги получило издательство АСТ. Название новинки будет «Перекресток воронов». Продажи начнутся уже через месяц после наступления весны. Читатели смогут купить книгу в магазинах или заказать онлайн.

Серия «Ведьмак», созданная польским писателем Анджеем Сапковским, давно завоевала любовь миллионов. Последняя книга вышла больше десяти лет назад. Всё это время многие ждали продолжения истории о Геральте из Ривии. Ну, и видимо, дождались.

Интересно, что раньше компании, связанные с «Ведьмаком», ушли из России. Это было связано с санкциями и изменениями на рынке. Но теперь издательство АСТ решило вернуть героя в нашу страну. Фанаты уже обсуждают, что ждет Геральта в новой истории. Ранее в интернете даже появился отрывок из книги, что вызвало волну интереса у поклонников. Некоторые предполагают, что Геральт встретится с новыми врагами. Другие ждут неожиданных поворотов.

Издательство АСТ обещает, что книга будет доступна всем. Судя по отзывам на форумах, фанаты уже готовы стоять в очередях, даже с учетом того, что цена пока не объявлена.