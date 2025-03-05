Нужно будет пройти верификацию через Mos ID.

В Москве вводят новые правила для аренды электросамокатов. Теперь каждый пользователь должен будет подтвердить свою личность через систему Mos ID. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Дело в том, что за последние годы выросло число аварий с электросамокатами в столице. По данным МВД России, с января по сентябрь 2024 года в Москве случилось больше тысячи ДТП с участием таких устройств. Это и заставило власти принять меры.

Чтобы взять самокат в аренду, теперь нужно будет зарегистрироваться на портале mos.ru. Там потребуется указать паспортные данные и СНИЛС. После этого личность проверят через Mos ID. И только тогда откроется доступ к аренде.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, зачем это нужно. «Мы хотим убрать с самокатов детей и подростков. Также это поможет быстро находить нарушителей правил дорожного движения. Их аккаунты будут блокировать до того, как случится авария», — сказал он.

Полина Стасюк, специалист Департамента транспорта, отметила, что верификация через Mos ID сделает поездки безопаснее для всех. «Дети часто попадают в аварии на самокатах. Теперь они просто не смогут взять их в аренду.», — пояснила она.

По словам Стасюк, большинство аварий устраивает небольшая группа людей, которые постоянно нарушают правила. Новые меры помогут остановить их и снизить число ДТП.

В других городах России тоже обсуждают похожие меры. Например, в Санкт-Петербурге в 2024 году ограничили скорость электросамокатов в центре города до 15 км/ч.