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g1tarist
ВМФ Эстонии наращивает присутствие на Балтийском море
Используются патрульные суда и сеть морских, прибрежных и воздушных средств наблюдения.

Эстония займется переоснащением своего Военно-морского флота, чтобы нарастить свое присутствие на Балтийском море. Это решение стало следствием произошедших за последнее время ряда инцидентов в акватории этого моря, в том числе и обрыв оптоволоконного кабеля, соединяющего Эстонию и Финляндию. Об этом на своих страницах сообщает издание Naval News, которое добавляет, что решение принимается в связке с ведомствами других Прибалтийских стран, а именно с Литвой и Латвией.

Издание Naval News взяло большое интервью у текущего командующего Военно-морским флотом Эстонии Иво Вярка. Военный рассказал, что из-за новых угроз принимается решение по обновлению и расширению военного флота республики. Согласно новым веяниям, действия ВМФ будут основаны на двух столпах: взаимодействии с другими министерствами и непосредственных военных возможностях.

Первый фактор, это усиление взаимодействия с другими службами Эстонии для усиления контроля над Балтийским морем за счет развитой сети оповещения и обнаружения. Для этого планируется сотрудничать с пограничниками, Военно-воздушными силами и полицией. Второй фактор, это совокупная боевая мощь, в которую включены противокорабельные ракеты, системы ПВО, возможность оперативного развертывания минных заграждений.

«Основываясь на оценке национальных и Военно–морских потребностей Эстонии и в сотрудничестве с соседними Латвией и Литвой, ВМС страны разработали «хорошо структурированный и составленный план» дальнейшего усиления своих возможностей» - отмечает командующий ВМФ Эстонии.

По словам Вярка, эстонскому Военно-морскому флоту понадобиться 10 – 12 кораблей, способных выполнять широкий спектр задач. В первую очередь, это несколько 100 метровых кораблей, которые смогут действовать в открытом море и обладают определенной огневой мощью. Еще около десятка это корабли меньше, длиной до 50 – 60 метров, которые станут действовать непосредственно около берегов страны и не станут от них далеко отходить. Все новые эстонские корабли должны будут иметь хорошо развитую систему датчиков и радаров, способных засекать цели всех возможных типов.

#эстония
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