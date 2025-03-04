Она повысит боевую эффективность самолетов.

Насыщение европейских стран американскими истребителями 5-го поколения приводит к тому, что в США испытывают на своих машинах ракеты из Евросоюза. Так появилась новость, что Корпус морской пехоты (КМП) США провел полноценные испытания европейской ракеты MBDA Meteor на истребителях F-35B. Пуск ракеты прошел успешно, о чем и сообщает военное издание Army Recognition на своих страницах.

Как сообщает издание, КМП провели тестовые пуски ракет, которые можно назвать «длинной рукой» за дальность их полета. Согласно официальным данным из открытых источников, ракеты производимые и разработанные компанией MBDA, способны достать цель на дистанции до 200 км. Испытательный пуск был совершен ракетой Meteor без боевой части для проверки возможностей и снятия показателей. Стоит отметить, что эти ракеты обладают большой заметностью в ИК диапазоне, так как на протяжении всего полета их двигатель продолжает работать. Это и позволяет на протяжении полета сохранять максимальную скорость и достигать таких дальностей поражения.

«Интеграция ракеты Meteor в истребитель F-35B может обеспечить значительные преимущества в воздушном бою. Усовершенствованная двигательная установка ракеты позволяет ей поддерживать высокие скорости на протяжении всего полета, расширяя радиус ее действия» - сообщает издание Army Recognition.

Добавим, что ракеты MBDA начали разрабатывать еще в прошлом веке и финальные работы завершили только в 2016-м году. После чего Meteor стали поступать на вооружение армий ряда европейских стран, в том числе Швеции, Франции, Великобритании и ФРГ. Дальность полета в 200 км является максимальной, но это только возможность. Реальная дистанция работы Meteor варьируется от 60 до 100 км, где и достигается наибольшая вероятность поражения цели.