Отразили воздушную атаку и провели стрельбы из артиллерии.

Тихоокеанский флот РФ продолжает череду учений, который позволяют повысить квалификацию экипажей военных кораблей и сухопутных подразделений. На прошлой неделе прошли учения, в которых задействовали береговой ракетный комплекс БРК «Бастион», который отработал по электронным мишеням около Камчатки. На этот раз учения проводились в восточной части Индийского океана силами двух фрегатов и одного среднетоннажного транспорта. Об этом официально сообщает представитель Минобороны России.

«В состав отряда входят корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» проекта 20380 и средний морской танкер «Печенга» - сообщает «Лента.ру».

Согласно информации из открытых источников в ходе учений ТОФ были задействованы корветы проекта 20380, а именно «Резкий» и «Алдар Цыденжапов». В ходе перехода к намеченной точке, оба корвета приняли участие в отражении воздушной атаки с задействованием всех доступных средств. Кроме того, была активно задействована корабельная артиллерия для нанесения ударов по установленным целям. Выстрелы проводились из 100-миллиметровых корабельных пушек А-190, в качестве поддержки выступали скорострельные автоматические пушки АК-630М. Последние применяются для «демонтажа» малых целей, в том числе и воздушных вроде вертолетов или беспилотников.

Для более результативной стрельбы корабельной артиллерии в качестве корректировщика и наводчика подняли в воздух один из вертолетов Ка-27М, которые имеются на каждом из фрегатов. С вертолетов поступали все необходимые данные, которые позволяли поражать учебные цели даже в ночное время.