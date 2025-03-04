Трамп уже распорядился о том, чтобы ему предоставили план.

США могут смягчить санкции против России, об этом сообщило агентство Reuters. Госдепартамент и Минфин страны уже работают над планом смягчения. Они готовят список компаний и людей, с которых могут снять ограничения. Среди них и некоторые российские бизнесмены.

Белый дом дал задание ведомствам: они должны предложить, какие санкции можно ослабить, чтобы задобрить Россию во время переговоров. Встречи между странами уже идут полным ходом.

12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

18 февраля представители двух стран встретились в Эр-Рияде.

Позже прошла еще одна встреча — в Стамбуле.

Цель всех этих переговоров — наладить отношения между странами.

В Кремле считают, что санкции можно быстро ввести и так же быстро отменить. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Всё зависит от желания сторон». Он уверен, что санкции не помешают переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

А ведь раньше Трамп угрожал России, например, в январе он заявил, что ужесточит санкции, если Москва не пойдет на сделку по Украине. Кремль ответил, что такие угрозы — не новость. Россия готова к диалогу, но только на равных условиях. Песков отметил: «Трампу нравятся санкции как метод давления».