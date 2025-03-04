Ситуация выглядит как провокация.

Самолет дальней радиоэлектронной разведки и обнаружения E-3 AWACS, принадлежащий Военно-воздушным силами Франции зашел в зону контроля российских систем ПВО в непосредственной близости от Крымского полуострова. При этом крайне дорогой E-3 AWACS сопровождался эскортом из пары французских же истребителей Mirage 2000, которые обеспечивали прикрытие от возможных неприятностей.

О том, что французский E-3 AWACS вошел в зону контроля ПВО Крымского полуострова сообщил мониторинговый ресурс Flightradar24, который занимает отслеживанием перемещения всех доступных летательных аппаратов Земли. При этом, как добавляют на ресурсе, самолет ДРЛО и один из истребителей летят с выключенными транспондерами, которые используются для отслеживания каждого отдельного борта при официальном перемещении их в воздушном пространстве. Кроме того, в районе полуострова также был вычислен другой французский самолет ДРЛО под названием Beech King Air 350 ER (FAF9212).

Как пишут в источнике, такое поведение французских разведывательных самолетов выглядит, как однозначная провокация со стороны ВВС Франции. Добавим, что американские самолеты-разведчики аналогичного класса даже в самые напряженные времена российско-американских отношений не приближались так близко к территории РФ.

Стоит отметить, что подобное поведение французов может стать следствием переговоров, которые прошли на прошлой неделе в Белом доме. Президент Макрон в прошлые выходные начал вновь разогревать воинственную риторику.