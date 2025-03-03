Обновленный КЦ «Москвич» будет принимать более 200 000 посетителей в год.

В Москве после крупной реконструкции заработал культурный центр «Москвич». Мэр города Сергей Собянин лично открыл обновленное здание на Волгоградском проспекте. Центр построили еще в 1977 году. Теперь он выглядит как раньше, но внутри все стало по настоящему современным. Новое оборудование делает его одним из самых продвинутых культурных мест столицы.

Собянин сказал, что район бывшего завода АЗЛК меняется к лучшему. Здесь снова работает завод «Москвич». Появилась особая зона «Технополис Москва». Отремонтировали стадион. А теперь открылся и дворец культуры. Он уже 50 лет помогает жителям юго-востока Москвы заниматься творчеством. Мэр уверен, что новые возможности центра понравятся всем посетителям.

Внутри теперь есть четыре зала. Они вмещают 1,3 тысячи зрителей. Также появились комнаты для танцев, многофункциональные залы и гримерки. Для отдыха сделали специальные зоны и буфет. Рядом с центром благоустроили двор, где теперь можно проводить мероприятия на свежем воздухе.

По прогнозам, «Москвич» будет принимать больше 200 тысяч человек в год. Уже сейчас здесь работают 40 творческих групп. Есть творческие студии для детей и взрослых. В течение 2025 года добавят новые творческие программы. Среди них — занятия для участников проекта «Московское долголетие», который помогает пожилым москвичам интересно проводить время.

Реконструкция «Москвича» — часть большого плана по улучшению юго-востока Москвы. Власти действительно хотят сохранить историю района, но при этом дать людям новые возможности для творчества и самореализации.



