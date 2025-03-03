Это будет современное самое инновационное образовательное пространство.

Об этом рассказала заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Новые здания появятся в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах. Работы завершат до конца 2028 года.

Анастасия Ракова отметила, что в Москве создают новую образовательную среду. Это касается не только зданий, но и методов обучения. В Центральном округе построят пять крупных школ. Каждая из них сможет принять более тысячи учеников. Это будут самые современные образовательные учреждения в городе.

Новые школы спроектируют с учетом последних стандартов. Для младших школьников сделают отдельные зоны. Там будет удобная мебель, подходящая для их возраста. Старшеклассникам создадут лаборатории и медиатеки. В этих помещениях можно будет готовиться к экзаменам или делать домашние задания. Также в школах появятся уютные уголки для творчества.

Центром каждой школы станет просторный атриум. Его выполнят в светлых тонах. Там будет лестница-амфитеатр. Атриум соединит рекреации, медиатеки и столовую.

В пресс-службе комплекса социального развития Москвы добавили детали. Школы оснастят новейшим оборудованием. Планируется, что здания будут экологичными и энергоэффективными. Такие подходы уже используют в других странах, например, в Финляндии и Японии.

Кроме того, к новому учебному году модернизируют более 50 школьных зданий. В ближайшие семь лет в городе построят и отремонтируют свыше тысячи объектов. Это всё часть одной большой программы развития столицы.



