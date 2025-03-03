RX 9070 XT будет сопоставима по производительности с RTX 5070 Ti.

Компания AMD объявила стоимость своих новых видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, который созданы на базе архитектуры RDNA 4. Они подойдут для игр в высоком разрешении — 2K и 4K. Цены приятно удивили - модель RX 9070 будет стоить 549 долларов. Более мощная RX 9070 XT обойдется в 599 долларов. Это на 100 долларов ниже, чем ожидали эксперты и игроки.

Многие геймеры надеялись на еще более низкую цену для RX 9070 XT. Хотелось, чтобы карта стала серьезным конкурентом для Nvidia RTX 50-й серии. Но AMD уверяет, что новинка не разочарует. RX 9070 XT по мощности сравнима с RTX 5070 Ti от Nvidia. При этом она дешевле на 150 долларов. У RX 9070 XT есть 4096 потоковых ядер. У стандартной RX 9070 их меньше — 3548. А это между прочим на 15% больше ядер. Частота у XT-версии тоже выше — 2,97 ГГц против 2,52 ГГц у RX 9070. Разница в скорости достигает 18%. Благодаря этому производительность RX 9070 XT достигает 48,7 терафлопс. У базовой модели этот показатель — 36,1 терафлопс. Внутри XT-версии работают 64 ускорителя, а в RX 9070 их 56.

AMD заявляют, что RX 9070 XT сильно опережает старые модели. По сравнению с RX 6900 XT новинка на 51% лучше в 4K-играх. Она тоже в два раза превосходит карты на архитектуре RDNA 2 в обработке графики. Интересно, что новые видеокарты почти не уступают топовой модели 2022 года — RX 7900 XTX. Но при этом они стоят дешевле. Это и делает их привлекательными для покупателей.

В открой продаже RX 9070 и RX 9070 XT появятся уже 6 марта 2025 года. Это через сутки после выхода Nvidia RTX 5070. Однако, эксперты считают, что AMD выбрала удачное время для релиза.



