За два месяца игра привлекла еще 40 млн пользователей по всему миру.

Компания The Pokemon Company сообщила в соцсетях, что количество загрузок игры превысило 100 миллионов.

Еще в декабре игру скачали 60 миллионов раз. За два месяца она привлекла еще 40 миллионов игроков со всего мира.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку. «Мы очень ценим вашу любовь к игре. Спасибо, что вы с нами! Мы хотим отпраздновать этот успех и ждем новых достижений в этом году. Надеемся, вам по-прежнему интересно играть!» — сказали они.

Судя по всему, команда настроена радовать игроков и дальше. Недавно показали кадры новой игры Pokémon Legends: Z-A. Ее релиз запланирован на 2025 год. Также анонсировали Pokémon Champions — она выйдет на iOS, Android и Nintendo Switch. Фанаты уже ждут эти новинки с нетерпением.

Pokemon TCG Pocket — это бесплатная игра с карточными боями. Она вышла в прошлом году и сразу привлекла внимание. Игроки собирают виртуальные карты, сражаются и обмениваются ими. Простые правила и знакомые персонажи сделали ее популярной среди взрослых и детей. Судя по цифрам, игра стала одной из самых успешных в мире покемонов.



