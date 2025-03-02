Он несет вертолет и три пусковые установки для ракет

Пытаясь обеспечить свою безопасность Иран продолжает развивать собственный ВПК и разрабатывать новые системы вооружения. Кроме того, продолжает оснащение самой боеспособной части иранской армии, а именно Корпуса стражей исламской революции, передовыми средствами и военной техникой. В частности, прошла официальная церемония передачи КСИР ракетного катамарана «Раис-Али Дельвари».

Как сообщает информационное агентство Tasnim, ракетный катамаран «Раис-Али Дельвари» был готов уже в начале 2025-го года. Новый корабль со всеми возможными почестями передали КСИР в порту города Бендер Аббас, который ранее мелькал в СМИ из-за расположенной там подземной ракетной базы Ирана с самыми передовыми ракетами. Что касается катамарана, то он способен нести на себе один палубный вертолет и три пусковые установки для ракет малой-средней дальности. Сейчас «Раис-Али Дельвари» вооружен ракетами, способными поразить цель на дистанции до 350 км.

Как заявил главком ВМФ КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири во время выступления, новый корабль будет оснащен самыми современными иранскими ракетами, способными достать цель на расстоянии до 750 км. С учетом ранее показанных Ираном ракет типа Qadr с элементами ИИ или неназванной ракетой, с дальностью полета в 2 000 км, то заявления контр-адмирала Тангсири не вызывают сомнений.

Стоит отметить, что Иран вооружается не просто так, а из-за заявлений Дональда Трампа, что если Тегеран не прекратит ядерные разработки, то с ними разберутся как следует. Кроме того, рядом с Ираном сейчас находится неспокойная Сирия, Иран и Израиль. Последний особенно жестко действует в своих интересах и зачастую ведет против Тегерана почти открытые боевые действия в Ливане.