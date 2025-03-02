Он определенно является преимуществом для России.

В России продолжают вести работу по планомерному улучшению своей военной авиации с использованием современных технологий. Этот факт не раз отмечали в западной прессе и теперь там появился комментарий по поводу новой версии истребителя Су-35С.

Как пишет американское издание 19Fortyfive, модернизированный российский самолет сможет изменить многое в воздушных боях за счет продвинутой авионики, нового двигателя и превосходного вооружения.

Как отмечает автор издания, истребитель Су-35С, который по классификации НАТО прозван Flanker-E/M, получил новый двигатель АЛ-41Ф-1С. Установленный двигатель позволяет истребителю набрать и двигаться на крейсерской скорости, которая превышает сверхзвуковую. Кроме того, рассказали про продвинутую авионику, которая позволяет самолету лучше набирать заявленную скорость, и обновленную систему радиолокационной борьбы, мешающей системам ПВО обнаружить и поразить российский самолет.

«Он обладает широкими возможностями для достижения превосходства в воздухе и может изменить баланс сил в бою. Со временем он будет еще более модернизирован благодаря усовершенствованным радиолокационным системам и авионике» - отмечает автор издания.

Стоит отметить, что в настоящий момент российские истребители Су-35 используют для охраны государственных границ. Кроме того, не раз были случаи реального боевого применения этого самолета с задействованием ракет «воздух-воздух», что позволяет набирать ценный опыт для дальнейшей модернизации Су-35. При этом потолок возможностей для улучшения «Фланкера» пока не достигнут.