Компания хочет статью полностью "зеленой" до 2050 года.

Компания Yamaha начала серьезно заботиться об экологии. 20 февраля 2025 года на заводе в городе Ивата (Япония) она запустила первую в мире линию покраски мотоциклов с нулевым углеродным следом. Новая линия получила название CN1. Она работает только на электричестве. Причем, на всех этапоах: от подготовки поверхности до сушки краски.

Обычно линии покраски требуют много тепла и для этого сжигали топливо. Теперь всё иначе. Новая технология использует краски, которые сохнут при низких температурах. Это помогает не только природе, но и качеству. Мотоциклы теперь могут быть ярче и красивее. Цвета станут более насыщенными и самое главное - стойкими.

Yamaha уверена: новая линия ускорит работу завода. Производство станет намного быстрее и удобнее. Условия для рабочих также улучшатся. А в итоге компания сможет выпускать больше мотоциклов с разными дизайнами.

Этот экологический проект — часть большой цели Yamaha. Компания хочет стать углеродно нейтральной к 2050 году. Уже сейчас Yamaha внедряет зелёные технологии. На других заводах бренда часть энергии берут от солнца и ветра. Об этом пишут в японских СМИ. Компания показывает пример другим производителям. Возможно, скоро такие линии появятся и у конкурентов.