Эта передача армейским подразделениям планировалась еще в 2023 году.

Американские военные продолжают прилагать усилия, чтобы сократить отставание в развитии гиперзвуковых ракетных технологий, которое возникло после показа Россией «Кинжала» в 2018-м году. Как пишет американское военное издание Defense News, Вооруженные силы США вскоре получат первые гиперзвуковые снаряды, которые должны были оказаться в них еще в 2023-м году. При этом сроки поставок первых изделий датируются концом 2025-го финансового года, то есть в начале следующего календарного года.

Американская гиперзвуковая программа, возникшая, как ответ на угрозу со стороны РФ и КНР, стартовала в 2020-м году и первые образцы должны были пойти в войска уже в 2023-м, но что-то пошло не так. Проблемы выявились не с самой ракетой, а подготовкой изделий к запуску, что приводило к самым неожиданным проблемам и откладывало принятие изделий на вооружение ВС США на новые сроки. Последние неудачные испытания прошли в прошлом году и после них всю программу снова пришлось отложить.

«США вступают в гонку за создание возможностей и разработку систем защиты от гиперзвуковых ракет. Китай и Россия активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковое оружие» -- пишет автор издания Defense News.

Стоит отметить, что главная цель программы американцев — это создание адекватного ответа на угрозы со стороны Китая и России. По этой причине создавалась универсальная ракета, способная работать и как зенитная, и для поражения потенциальных целей. Добавим, что у ВС РФ есть как минимум три изделия, которые причислены к гиперзвуковым: ракета авиационного базирования «Кинжал», корабельная ракета «Циркон» и баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Последнюю продемонстрировали в ходе боевого применения в ноябре прошлого года.