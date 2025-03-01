«Шмель» несет капсулу с огнесмесью весом 2,1 килограмма.

Тяжелые огнеметные системы являются одним из козырей современной российской армии и способны очень неприятно удивить площадью поражения. Однако у них имеется и куда менее габаритная версия, которую создали еще в СССР, речь идет о ручном пехотном огнемете РПО «Шмель». Однако российские умельцы смогли пойти дальше и стали использовать боевую часть «шмеля» в качестве начинки для дрона-камикадзе и тем самым превратили БПЛА в аналог ракеты от ТОС «Солнцепек».

РПО «Шмель» показал себя эффективно в ходе городских противостояний, но для его пуска необходима прямая линия для пуска заряда. Снаряжение FPV-дрона таким боеприпасом резко повышает дальность полета и безопасность использования, так как неудачный выстрел из «Шмеля» мог стать последним для стрелка. Теперь термобарические гранаты отправляют под чутким руководством операторов БПЛА и достигают поставленных целей с неожиданных сторон.

Фотографии дронов-камикадзе с боевой частью от РПО постепенно начали всплывать в сети и на это обратили внимание в экспертной среде. Ранее создание такого гибрида еще не занимались, а использовали ручные гранаты с термобарическим воздействием, но они имеют значительно меньшую мощность, чем «Шмель». Напомним, что боевая часть ручного пехотного огнемета весит 2,1 килограмм и создает в месте детонации воздействие сначала термического характера, а затем из-за выезженного кислорода происходит схлопывание и перепад давления. На открытой местности заряд «Шмеля» способен поразить мишени на площади до 50 кубических метров. При этом воздействие поражает незащищенную живую силу и легкую бронетехнику.