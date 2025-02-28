Игре будет посвящено отдельное мероприятие, которой пройдет в Остине, Техас.

Мероприятие организуют Sony Interactive Entertainment и Kojima Productions. Оно пройдёт 10 марта в 01:00 по московскому времени. Место встречи — зал Ballroom D. SXSW — это известный фестиваль технологий, кино и музыки. Он проходит каждый год в США.

На сцене выступит сам Хидео Кодзима. Он поделится новостями о долгожданном продолжении игры. Death Stranding 2 выйдет на PlayStation 5 в 2025 году. К Кодзиме присоединятся известные актёры Норман Ридус и Трой Бейкер. Они уже работали над первой частью. Также будет музыкант Woodkid. Скорее всего, он создаст саундтрек для игры.

Фанатов ждёт не только презентация. На фестивале откроют магазин с товарами по игре. Там будут эксклюзивные вещи, которые можно купить только на этом фестивале. Что именно это будет, пока неизвестно. Подробности появятся ближе к марту.

Death Stranding 2: On the Beach — это продолжение истории Сэма «Портера» Бриджеса. Герой снова отправится в опасное путешествие по постапокалиптическому миру.