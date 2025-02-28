Релиз запланирован на 22 мая 2025 года.

Игра появится на персональных компьютерах и консолях PS5 и Xbox Series X|S. Официальный выход случится уже скоро, а именно 22 мая этого года. Издателем проекта выступит компания 505 Games.

Действие Blades of Fire развернется в мрачном фэнтезийном мире. Этот мир оказался во власти злой королевы и ее армии монстров. Игрокам предстоит сражаться с врагами и раскрывать тайны. Главный герой — воин-кузнец Аран де Лира. Он умеет создавать уникальное оружие. Его напарник — молодой ученый Адсо. Знания Адсо помогут героям справиться с опасностями.

Динамику дадут сотни видов оружия, которые сможет выковать Аран. Адсо, в свою очередь, будет использовать науку, чтобы помогать напарнику побеждать врагов. Вместе они попытаются освободить мир от тирании королевы.

При создании Blades of Fire, разработчики вдохновлялись классическими играми жанра. Они хотят подарить игрокам атмосферу старых хитов, но с современной графикой.

Кстати, игра выйдет сразу на нескольких платформах.



