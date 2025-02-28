Об этом сообщил редактор издания Том Уоррен.

Также ходят слухи, что в это же время на консоли Sony выйдет и Senua's Saga: Hellblade 2. Компания Microsoft пока не назвала точную дату релиза Indiana Jones. Но она обещала выпустить игру на PS5 весной 2025 года. Если верить Уоррену, поклонники PlayStation получат доступ к одному из главных хитов Microsoft раньше, чем думали. Напомним, что изначально игра вышла в декабре 2024 года на Xbox и ПК. Теперь её ждут и владельцы PS5.

Про Hellblade 2 тоже говорят много. Джез Корден из Windows Central утверждает, что её релиз на PS5 тоже запланирован на апрель. Эта игра — продолжение популярного проекта 2017 года. Она рассказывает историю воительницы Сенуа, которая сражается с врагами и своими страхами.

Обе игры стали громкими событиями в мире гейминга. Microsoft постепенно портирует свои хиты на другие платформы, видимо, это часть её новой стратегии. Раньше эксклюзивы компании выходили только на Xbox и ПК.