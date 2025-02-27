Фантастика скоро станет реальностью.

Китайская компания JAC Motors, известная своими автомобилями, начинает новый проект. Она объединяется с EHang — фирмой, которая создает электрические летающие такси. Вместе они хотят запустить производство беспилотных аэротакси в городе Хэфэй (Китай). Это будет большая база, где начнут массово выпускать модель EH216-S.

EH216-S — это небольшое воздушное такси. Оно рассчитано на двух пассажиров. Такси может пролететь до 30 километров без остановки. Скорость аппарата достигает 130 километров в час. Главная особенность — оно летает само, без пилота. Модель уже прошла испытания в Японии, Таиланде и других странах. Она даже получила официальное разрешение на полеты.

EHang уже сделала первые шаги в этом направлении. В январе 2025 года в Китае открылся первый в мире вертипорт — специальная площадка для взлета и посадки таких такси. Там EH216-S будет возить туристов. Компания также работает над зарядными станциями и системами обслуживания для своих аппаратов.

Сотрудничество с JAC Motors поможет сделать производство быстрее и дешевле. JAC Motors знает, как строить машины большими партиями. Этот опыт пригодится для создания летающих такси. Эксперты говорят, что рынок воздушного транспорта растет. По данным аналитиков, к 2030 году он может достичь 1,5 триллиона долларов.

Летающие такси могут изменить жизнь в городах, хотя бы потому что они серьезно уменьшат проблему пробок на дорогах. Это шаг к новому виду транспорта, который раньше казался фантастикой.