Даже Ferrari обошла конкурента.

Итальянская марка Maserati переживает трудные времена. В 2024 году продажи автомобилей бренда упали больше чем в два раза. Компания Stellantis сообщила, что поставки сократились на 57%. Если в 2023 году было продано 26 600 машин, то в 2024-м — всего 11 300. Для сравнения, Ferrari продала 13 752 автомобиля, а Lamborghini — 10 700. Обе марки даже немного увеличили свои показатели.

Эксперты связывают проблемы Maserati с неудачным продвижением. Маркетинговая стратегия не сработала, и покупатели потеряли интерес к бренду. Новый глава компании Санто Фичили признал: в 2025 году Maserati останется убыточной. Но он пообещал, что к 2026 году ситуация улучшится.

Ранее в интернете ходили слухи о продаже бренда Maserati. Компания Stellantis эти слухи опровергла. Однако бывший руководитель концерна Карлос Таварес намекнул: у некоторых брендов осталось мало времени, чтобы исправить дела. Возможно, он имел в виду и Maserati.

Сейчас Stellantis ищет нового гендиректора. От его решений будет зависеть существование бренда в будущем. Эксперты говорят: без свежих идей и точных шагов Maserati может не выстоять.