На выставке представили полноразмерный основной боевой танк.

На выставке военной техники в Абу-Даби (ОАЭ) российская сторона показала большое количество интересных образцов, которые привлекли внимание западной, и не только западной, прессы. В частности, издание Breaking Defense отметило произведенный российским ОБТ Т-90МС фурор, который был достигнут благодаря внесенным в конструкцию изменениям на основании полученного опыта.

Как пишет автор издания, российский танк значительно изменился внешне за счет внесенных в его конструкцию изменений, связанных с наращиванием оборонительных возможностей машины. В частности, ОБТ Т-90МС обзавелся характерными для современной российской бронетехники элементами вроде подвешенных цепей, защищающих башню, наличия кожухов на нижней части «телеги», прикрывающих в тепловом и электромагнитном спектре, и резиновые накладки на бортах корпуса.

«На выставке был представлен полноразмерный основной боевой танк, оснащенный, судя по всему, значительными модификациями, такими как металлический каркас, слои цепей, усиленные резиновые щитки и зеленый чехол из кожи в нижней части танка, призванный снизить тепловую и радиолокационную заметность» - пишут в издании Breaking Defense.

Отметим, что большая часть изменений Т-90МС продиктована необходимостью защитить танк от ударов с помощью FPV-дронов и ручных противотанковых средств. Именно эти угрозы стали основными на современном поле боя и именно от них страдает большая часть тяжелой бронетехники, как в городских условиях, так и на пересеченной местности. Что касается других изменений в танке, то производитель в лице «Уралвагонзавода» о них не сообщал, так что во всем остальном Т-90МС остался на уровне последних модификаций.