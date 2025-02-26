Об этом сообщил Джастин Сан, основатель блокчейн-платформы Tron.

Недавние решения президента США Дональда Трампа сильно ударили по рынку криптовалют. Его торговая война напугала инвесторов. Как следствие - цены на цифровые активы резко упали.

24 февраля Трамп объявил о введении пошлин в 25% на товары из Канады и Мексики. Это вызвало панику среди владельцев криптовалют и люди начали массово продавать свои активы. За сутки рынок потерял позиции на 917,9 миллиона долларов. Из них 844,7 миллиона пришлось на long-позиции. Общая стоимость криптовалютного рынка снизилась на 4,7%. Теперь она составляет 2,98 триллиона долларов.

Индекс «Страх и жадность» рухнул с 49 до 25. Даже те, кто держал биткоины в долгую, начали их продавать. В результате курс BTC упал ниже 91 000 долларов.

Эксперты из Bitfinex считают, что причина падения — нестабильность в экономике. По их словам, политика Трампа усиливает риски инфляции, и поэтому инвесторы боятся вкладывать деньги в криптовалюту, так как она считается рискованным активом. За неделю с 17 по 21 февраля из биткоин-ETF вывели 552,5 миллиона долларов.

Сейчас же инвесторы ждут новых заявлений Трампа. От его шагов зависит, восстановится ли рынок. Пока ситуация остается напряженной, и многие предпочитают просто переждать неопределенность.