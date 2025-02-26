Все желающие могут попробовать игры бесплатно.

Фестиваль каждый год радует геймеров сотнями демоверсий новых игр. Мероприятие началось 24 февраля и продлится до 3 марта. Среди доступных демоверсий — ремейк культовой «Готики». Эта игра знакома многим фанатам ролевых приключений. Также есть сотни других проектов разных жанров. Каждый найдет что-то по душе. Все демоверсии уже открыты для скачивания в Steam.

Фестиваль дает шанс не только поиграть, но и сэкономить. Полные версии многих игр уже доступны для предзаказа со скидкой. Это отличная возможность подготовиться к выходу новинок.

«Играм быть» — ежегодное событие в Steam. Оно помогает разработчикам показать свои проекты. А игроки могут заранее оценить будущие хиты. По данным того же Steam, такие фестивали привлекают миллионы пользователей.

В этом году организаторы сделали акцент на разнообразие. Среди демоверсий есть шутеры, стратегии и приключения. Фестиваль продлится целую неделю.