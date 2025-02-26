Сколько именно шлемов направлено - не называется.

Концерн «Калашников» вкладывает серьезные средства и усилия в развитие бронешлемов нового поколения, способных обеспечить защиту головы солдат от пуль на излёте и поражающих элементов гранат и снарядов. Новые бронешлемы класса БР2, согласно заявлению представителя концерна, уже направлены на войсковые испытания для выявления проблем и недоработок.

Согласно поступившим с «Калашникова» сведениям, новый бронешлем выгодно отличается от шлема БР1 в сторону повышения защиты и общей эргономики. При этом БР2 уже полностью прошел заводские испытания и теперь нуждается в обкатке в войсках, так как именно конечный пользователь расскажет про неучтенные факторы использования шлема.

«Триада-ТКО» (концерн «Калашников») приступило к отгрузке перспективных общевойсковых бронешлемов в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний. Перспективный общевойсковой бронешлем выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обладает противоосколочной стойкостью V50 процентов не менее 630 метров в секунду, сообщают источники.

Стоит отметить, что новый шлем обеспечивает защиту головы от поражающих средств, а также частичную защиту ушной раковины пользователя. Кроме того, на расположенной около ушей части шлема будет крепление для средств акустической защиты. Вдобавок уже по классике на лобовой части БР2 установлено крепление для средств ночного зрения, которые все чаще появляются у солдат в качестве штатного оборудования. В концерне пока не указывают, сколько именно шлемов направлено на испытания и каковы сроки проводимых тестов.