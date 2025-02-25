После обновлений автомобиль смотрится дорого, но остается при старой цене.

Главная особенность Bestune B70 — удобный доступ в багажник. Крышка поднимается вместе со стеклом. Это упрощает загрузку крупных вещей, таких как чемоданы или детские коляски. Объем багажника — 440 литров. Если сложить задние сиденья, он увеличивается до 930 литров. Такого пространства точно хватит для спортивного снаряжения или покупок из магазина.

Обновления прошлись и по внешнему виду автомобиля. Дизайн выполнен в стиле минимализма. Немного изменилась передняя часть, а новая оптика улучшила аэродинамику. Эта незначительная деталь может помочь экономить топливо владельца. Задние фонари теперь светодиодные.

В обновленном Bestune B70 нам предлагают два мотора. Первый — 1,5л двигатель с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Второй — 2,0л с 6-ступенчатой АКПП от Aisin. Оба варианта надежны и подходят для российских дорог. Модель построена на платформе FMA. Она обеспечивает просторный салон и удобство в использовании.



