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g1tarist
Bentley разрабатывает новый электрический внедорожник, который должен выйти в 2026 году
Для новинки зарегистрированы два возможных названия: Mayon и Barnato.

Компания Bentley работает над новым электрическим внедорожником. Он будет меньше популярной модели Bentayga и займет место ниже в линейке бренда. Для новинки придумали два возможных названия — Mayon и Barnato.

Первое имя, Mayon, может быть отсылкой к вулкану на Филиппинах. Этот вулкан славится своей идеальной формой и мощными извержениями. Bentley уже называла машины в честь природных объектов. Например, Bentayga получила имя от скалы Roque Bentayga на Канарских островах. Mayon подчеркивает силу и динамику будущего электрокара.

Второе имя, Barnato, связано с историей бренда. Вулф Барнато был известным гонщиком и инвестором. Он трижды выигрывал гонку «24 часа Ле-Мана» в 1920-х годах. Тогда же он когда-то спас Bentley от разорения, вложив свои деньги.

Новый SUV обещает быть компактным — до 5 метров в длину. При этом он сохранит роскошь и технологии, которыми всегда славилась Bentley. Выход модели запланирован на 2026 год. По словам представителей компании, новинка получит такие инновации, которых нет у конкурентов.

Bentley активно развивает линейку электромобилей. В 2023 году компания объявила, что к 2030 году все ее машины станут электрическими.  Эксперты говорят, что рынок премиальных электрокаров растет и Bentley хочет занять свою нишу в этом сегменте. Компактный размер и мощность новинки могут привлечь новых покупателей.

#bentley #suv
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