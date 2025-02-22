Проект должен пойти на замену АН-2.

Работы над созданием легкомоторного самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен пройти на замену легендарному Ан-2 «Кукурузник», свернуты не будут. В Минпромторге опровергли появившиеся в сети слухи о якобы заморозке проектных работ над перспективным самолетом. Напомним, что на днях в газете «Коммерсант» появился материал, в котором рассказывали о трудностях, с которыми столкнулись разработчики «Байкала» и эксперты начали делать заявления, что работам над заменой Ан-2 пришел конец.

Согласно опубликованному в издании материалу, у проекта ЛМС-901 выявилось большое количество проблем конструктивного характера, которые требуют новых инвестиций в разработку. По данным из источника, разработчик запросил на продолжение работ 10 миллиардов рублей, что якобы и послужит причиной завершения создания легкомоторного самолета. Но в Минпромторге полностью опровергли факт заморозки работ и передачу наработок группе S7, которая сильно заинтересована в такого рода самолете.

Как написали в «Коммерсанте», ЛМС-901 нуждается в решении таких проблем, как увеличение хвостовой плоскости, переработку заднего колеса, доработки шасси, устранение проблем с перетяжелением руля и общих проблем конструкции планера. Особое внимание в статье уделили проблеме самолета с удерживанием в воздухе на малых скоростях.

Стоит отметить, что ЛМС-901 «Байкал» должен полностью заменить Ан-2 «Кукурузник», который полностью выработал свой ресурс. Новый самолет должен перевозить до девяти пассажиров и до двух тонн полезного груза на расстояние до 3000 км. Скорость самолета при этом достигает почти 300 км/ч.