Журналисты уже делятся первыми впечатлениями от демоверсии.

С 24 февраля по 3 марта 2025 года будет проходить фестиваль Steam «Играм быть». И в рамках этого фестиваля игроки смогут лично опробовать этот проект от студии Alkimia Interactive. Перед запуском ремейка СМИ опубликовали записи геймплея Gothic 1 Remake, включая версии с русской озвучкой.

Демоверсия, которую покажут на фестивале, уже засветилась на выставке Gamescom 2024 в Кёльне. Её события — своеобразный пролог, предшествующий основной истории. Главным героем здесь выступает не Безымянный, а заключённый Нирас. Он исследует суровую колонию, выполняет задания и сталкивается с первыми опасностями. Судя по роликам, игроков ждёт компактный сегмент, где можно оценить начальные этапы прокачки и сражения с монстрами. Боевая система, как и в оригинале 2001 года, строится на выборе направления ударов, но обещает стать глубже по мере развития персонажа.

Записи геймплея демонстрируют знакомые черты «Готики»: мрачный открытый мир, динамичные схватки и атмосферу безысходности. Разработчики сохранили дух классики, обновив графику на Unreal Engine 5 и доработав интерфейс. По данным игровых порталов, таких как Игромания, демоверсия компактна — её можно пройти за 5-10 минут, но она уже передаёт суть проекта. Фанаты на X отмечают, что игра пока не лишена багов, что простительно для ранней версии.

Релиз Gothic 1 Remake намечен на апрель этого года. Игра выйдет на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для многих фанатов это не просто ремейк, это шанс заново пережить легендарную историю. Всё-таки в своё время игра задала тон для всего жанра RPG.