Финальная версия также выйдет в Epic Games Store и GOG.

Стратегия Cataclismo, сочетающая элементы tower defense и RTS, покинет ранний доступ Steam уже совсем скоро, а именно 20 марта 2025 года. Издатель Hooded Horse совместно со студией Digital Sun рассказали, что финальная версия игры кроме Steam выйдет еще в Epic Games Store и GOG. За 7 месяцев раннего доступа проект получил более десятка обновлений: от новых карт до режима песочницы и улучшенной системы ресурсов. Теперь разработчики готовы представить релиз 1.0, который порадует игроков свежим контентом и доработками.

Верия 1.0 будет иметь много обновлений, например, новый строительный элемент, который раньше был доступен только донатерам на Kickstarter, а еще телепорт, напоминающий механику Цитадели, который позволит мгновенно перемещать юнитов.

Режим выживания обзаведётся роуглайт-элементами, которые уже были протестированы сообществом. В игру также добавят биом Глубины (новая механика взаимодействия света и тьмы), доступный в кампании, выживании, «скирмише» и редакторе уровней. Кроме того, появятся и новые враги. В компании будет 6 миссий.

Геймплей Cataclismo остаётся верен своей концепции: игроки строят крепости из LEGO-подобных блоков, где физика играет ключевую роль — упавший элемент может как сорвать планы врагов, так и случайно навредить союзникам. Вам предстоит возводить укрепления, расставлять ловушки и развивать армию, отражая атаки противника.