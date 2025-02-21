Эти данные раскрыла компания NetEase.

Игра Marvel Rivals продолжает набирать популярность. По данным компании NetEase, которая опубликовала отчет 20 февраля, аудитория игры достигла 40 миллионов игроков.

Особенно сильный всплеск популярности произошел после запуска первого сезона. Уже 11 января игра установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam — 644 тысячи человек. Сейчас Marvel Rivals стабильно собирает более 300 тысяч игроков ежедневно.

NetEase, китайская компания-разработчик, подчеркнула, что успех игры связан с регулярными обновлениями и интересным контентом. Первый сезон стал важным этапом в развитии проекта, привлекшим как новых, так и постоянных игроков.

Кроме того, недавно стало известно, что известная киберспортивная организация Virtus.pro анонсировала создание команды по Marvel Rivals. А разработчики обещают новые обновления и контент. Уже сейчас Marvel Rivals входит в число самых популярных проектов в своем жанре.