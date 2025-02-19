В России представили новую версию Нивы от Промтеха.

19 февраля 2025 года компания «Промтех» из Нижнего Новгорода представила новую модель — Нива Тайга. Это специальная версия легендарной Нивы, которая обещает стать достойной заменой модели Niva Bronto.

Автомобиль получил усиленное шасси, что делает его более прочным и устойчивым. Также в машину добавили блокировки межколесных дифференциалов, которые помогут справиться с самыми сложными участками дороги.

Колеса Нивы Тайга оснащены внедорожными шинами 205/35 R15 с крупными грунтозацепами. Это значит, что машина легко преодолеет грязь, песок и снег.

Внешность новой Нивы тоже изменилась. Автомобиль получил новый пластиковый обвес черного цвета. Бампера были доработаны, а в передний бампер встроили противотуманные фары. Также производители предусмотрели место для лебедки, что особенно важно для любителей экстремальных поездок.

Галогеновые фары заменили на современные светодиодные. Это улучшит видимость в темное время суток. На крыше появились багажные рейлинги, а по бокам — подножки, которые облегчат посадку в автомобиль.

Салон Нивы Тайга стал более практичным. Сиденья теперь обтянуты специальной тканью, которая отталкивает грязь. Это особенно удобно для тех, кто часто ездит по бездорожью. Также появилась внешняя кнопка открывания багажника, которой нет в стандартной версии Нивы.

Стоимость новой Нивы Тайга начинается от 1 545 000 рублей.