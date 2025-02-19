Эксперты сомневаются в эффективности таких мер.

Европейский союз планирует ввести новые санкции против России, которые могут затронуть игровую индустрию. В рамках 16-го пакета санкций ЕС намерен запретить продажу игровых консолей Sony и Microsoft на территории РФ. Однако эксперты считают, что такие меры не имеют смысла, так как официальные продажи PlayStation и Xbox в России уже были приостановлены с 2022 года.

Глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи заявил, что европейские чиновники не понимают, как работает игровая индустрия. Он подчеркнул, что ни одна страна ЕС не производит игровые консоли. Более того, устройства, которые сейчас поступают в Россию через параллельный импорт, даже не проходят через территорию Европейского союза.

«Игровые консоли, которые ввозятся в Россию, не пересекают границы ЕС. Это либо показывает полное непонимание индустрии, либо просто пустая демонстрация силы», — отметил Хаддажи.

Европейские власти считают, что игровые консоли могут использоваться российскими военными для управления беспилотниками. Однако эксперты сомневаются в обоснованности таких заявлений. По их мнению, запрет на продажу консолей не окажет значительного влияния на ситуацию, так как большинство устройств уже давно поступают в страну через неофициальные каналы. Пока что инициатива ЕС вызывает больше вопросов, чем реальных последствий.