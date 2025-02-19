Головка самонаведения показала лучший результат.

Американская оружейная компания Raytheon заявила об успешном завершении 10 подряд испытательных пусков перспективной системы-перехватчика NGSRI. Эта система призвана заменить собой устаревшие ракеты класса «земля-воздух» Stinger. Об этом пишет на своих страницах издание Defence Industry.

«Эти успешные демонстрации подсистем являются важнейшим шагом на пути к удовлетворению требований армии США к дальности действия и производительности этой революционной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Мы уверены в нашей способности быстро предоставить армии доступное, малорискованное, легко воспроизводимое решение NGSRI» - сообщает глава одного из подразделений Raytheon Том Лалиберти.

Согласно заявлениям функционера, новая система прошла успешное испытание и показала результаты по захвату цели головкой самонаведения лучше, чем у Stinger. В частности, отмечается уверенный захват объектов на большем удалении, чем у старой ракеты. Испытания проводились не только в лабораторных условиях, но и на открытом полигоне. После окончательного завершения заводских испытаний, прототипы передадут военным для проведения тестов с их стороны. Причем заниматься тестированием будет не только армия США, но и их Корпус морской пехоты.

Система перехватчик ближнего радиуса NGSRI по словам разработчиков должна полностью удовлетворить потребности военных в этом классе вооружений. Если первичные испытания в войсках пройдут успешно, то к концу 2025-го года запланированы уже летные испытания. Добавим, что ракета «Стингер» сегодня используется в ВС США повсеместно и имеет не только вариант ПЗРК, но и устанавливается на бронетехнику и вертолеты. Проблема заключается в том, что Stinger начал пасовать перед современными системами противоракетной обороны, устанавливаемой на вертолеты и конфликты нынешней декады показали это всем.