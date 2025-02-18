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g1tarist
Западные эксперты сомневаются в готовности НОАК к полномасштабному конфликту с США и Тайванем
CNN: Китай не готов к полномасштабному конфликту с США и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая не готова к ведению боевых действий против США и Тайваня. Об этом пишет американское информационное агентство CNN, которое ссылается на некий аналитический центр, связанный с Североатлантическим альянсом. При этом одной из проблем НОАК указывается то, что почти 40% времени тренировок в китайской армии уделяют политической подготовке, а не прививанию полезных на войне навыков.

«Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина Пекин начал масштабное военное строительство, в ходе которого НОАК, ранее не входившая даже в число сильнейших в Азии, начала соперничать с вооружёнными силами США, а в некоторых категориях даже превзошла их», — пишут в CNN.

Что интересно, другие эксперты считают, что сейчас НОАК больше ориентирована на борьбу с внутренними противниками коммунистической партии, а не для действий вовне. Однако при этом не стоит считать армию КНР «бумажным тигром», который не способен ни на что. Китайцы активно развивают корабельную программу, в чем достигли серьезных успехов, и по количеству закладываемых кораблей уже обгоняют даже США. Также имеются серьезные подвижки в разработке гиперзвукового ракетного оружия.

Ряд экспертов утверждает, что самая серьезная проблема современной китайской армии — это коррупция, с которой борются, но никак не победят. Но при этом НОАК находится все равно на уровне не только региональных армий, но и приближается к мировым стандартам. Что касается непосредственно Тайваня, то КНР может воздействовать на остров с помощью Вооруженных сил не только в виде прямого вторжения, но и установки блокады или демонстрации силы.

#сша #ноак
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