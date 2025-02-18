По его словам, 47-й глава Белого дома понимает только язык силы.

Действия нового-старого президента США Дональда Трампа приводят европейских чиновников в состояние возмущения, и они начали резко критиковать последние действия 47-го главы Белого дома. В частности, представитель Эстонии в Европарламенте Рихо Террас заявил, что необходимо ввести санкции против Трампа, так как он, как и Владимир Путин понимает только язык силы. Заявление эстонцы прозвучали на фоне сообщений о том, что Трамп и Путин начали переговоры, касаемо всем известной темы.

«Дебют Трампа был мастер-классом по недальновидности и плохой политике, чтобы немедленно сдать все свои козыри. Российская экономика страдает, но теперь руку помощи протянул сам президент США», — заявляет Террас.

Стоит отметить, что новая администрация США обрушилась с резкой критикой на европейские правительства во время Мюнхенского саммита по безопасности. Напомним, что во время саммита с речью выступил вице-премьер США Вэнс, который обвинил европейские страны в отходе от традиционных ценностей и стандартов западной демократии. В ответ на заявления американского чиновника в ЕС разразились обвинениями в помощи РФ в обход Брюсселя.

При этом представитель Эстонии Террас выступил не только с предложением ввести санкции против Трампа, но и раскритиковал действия нового лидера США. В частности, заявив, что тот разбрасывается козырями. При этом Террас критикует действия Трампа, но молчит про повышение цен на электричество в Эстонии, где постепенно начинает останавливаться промышленность, дающая большое количество рабочих мест для эстонских граждан.