Об этом объявило государственное телевидение Алжира.

Осенью прошлого года впервые за рубежом показали российский истребитель пятого поколения Су-57 в экспортном варианте, после чего было заявлено, что «Рособоронэкспорту» поступило несколько предложений. 12 февраля 2025-го года Россия и Алжир официально подписали договор о продаже африканской стране истребителей Су-57Э, которые начнут поступать в их ВВС уже к концу текущего года. Об этой новости сообщило государственное телевидение Алжира с заметкой, что летчики уже отправились в Россию для обучения пилотирования новым самолетом.

Стоит отметить, что Алжир традиционно использует самолеты советско-российского производства с момента обретения страной независимости. Сейчас в распоряжении алжирских ВВС имеются истребители Су-30 и МиГ-29. Сколько именно Су-57Э будет поставлено Алжиру, пока не уточняется, но источники отмечают, что их стоимость значительно ниже, чем у американского F-35.

«Эта сделка не стала неожиданностью, учитывая давние отношения Алжира с Россией, которая является для него основным поставщиком военной техники», — пишут в западной прессе.

Добавим, что для российского ВПК приобретение первой партии экспортных «Сухих» — серьезное подспорье в дальнейшем развитии военной авиации. Полученные средства, в частности, пойдут на дальнейшие разработки, связанные с тем же Су-57. Например, для российского истребителя 5-го поколения все еще доводят до ума двигатель АЛ-41Ф, который должен стать основным и повысить динамические характеристики самолета.

Кроме того, Су-57Э сильно заинтересовались в Индии и даже рассматривают возможность его закупки для своих ВВС в качестве передовой авиационной платформы. В частности, об этом высказывался замглавы Минобороны Индии Кумар, добавляя, что «все зависит от произведенного впечатления».