Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Panasonic тестирует в Японии беспилотники для доставки товаров по общественным дорогам
Боты созданы на основе платформы мобильных услуг X-Area.

Компания Panasonic начала тестирование 10 беспилотников в нескольких регионах Японии. Это первый случай, когда японская компания получила разрешение на одновременное использование такого количества дронов на общественных дорогах. Устройства, получившие название «HAKOBO», будут работать в городах Фудзисава, Кадома и Сага.

«HAKOBO» — это небольшие роботизированные контейнеры, которые управляются дистанционно. Они созданы на основе платформы мобильных услуг X-Area, разработанной Panasonic HD. Эта платформа использует искусственный интеллект для управления устройствами.

Беспилотники могут выполнять разные задачи. Например, их можно использовать для мобильной торговли или доставки товаров до конечного пункта. Это особенно полезно для так называемой «последней мили» — финального этапа доставки, когда товар нужно доставить прямо к двери клиента.

Результаты тестирования помогут понять, насколько такие технологии готовы к повседневному использованию.

#panasonic #японии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
8
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
1
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
4
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
23
Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
6
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
13
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
3
Последний BMW M5 засняли в обновлённом виде
1
iQOO Neo 10R получит быструю зарядку мощностью 80 Вт
+
Apple изучает возможность запуска сборки iPhone в Индонезии
+
Bloomberg: Из-за разворота во внешней политике США хуже всех придется Прибалтике и Польше
1
Российская нейросеть научилась находить ошибки в вычислениях квантовых компьютеров
+
Украина добывает всего 7 из 50 критически важных для США минералов
1
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
2

Популярные статьи

Что происходит с PlayStation - увольнение Джимма Райана, Concord, закрытие игр-сервисов, ремастеры
25
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
31
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
12:08
Сам в это гомно играй
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
bzun
12:06
Потопить все эти танкеры надо а то бензин и так сильно подородал в россии, нечего западенцам езлить на российском бензине
ЕС разрабатывает меры по захвату танкеров с российской нефтью в Балтийском море
deema35
12:02
Ну какя-же это новость. Вот если-бы спекулянты стали продавать видеокарты по рекомендованным ценам или ниже вот это была-бы новость. А так обыденность.
Спекулянты начали продавать видеокарты Radeon RX 9070 XT по цене в два раза дороже ожидаемой РРЦ
Принц Госплана
12:02
Просто не надо покупать у спекулянтов из принципа, чтобы они разорились.
Спекулянты начали продавать видеокарты Radeon RX 9070 XT по цене в два раза дороже ожидаемой РРЦ
bzun
12:01
Ура товарищи, даешь импортозамещение
VK усиливает позиции на рынке офисного ПО через покупку доли в Р7
bzun
12:00
Прям праздник какой-то. Теперь то ряды сво-шников заполнят школьниками которые больше не могут развлекатся в гугл мапс
VK усиливает позиции на рынке офисного ПО через покупку доли в Р7
Taкoй-тo
12:00
бербок возмущается, потолще хочет
Четыре представляющих Финляндию депутата ЕП предложили возобновить диалог с Россией
Юрий Филатов
11:59
Не волнуйся. В играх так же скоро отрежут поддержку 10й винды. Захочешь поиграть в челапука 3, переходи на Виндоус 12! Ибо только там будет dx13
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
[IRanPast]
11:53
И только в желетке жëлтой подключать разьëм
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
Станислав Шевырёв
11:53
Всрато
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем