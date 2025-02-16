Боты созданы на основе платформы мобильных услуг X-Area.

Компания Panasonic начала тестирование 10 беспилотников в нескольких регионах Японии. Это первый случай, когда японская компания получила разрешение на одновременное использование такого количества дронов на общественных дорогах. Устройства, получившие название «HAKOBO», будут работать в городах Фудзисава, Кадома и Сага.

«HAKOBO» — это небольшие роботизированные контейнеры, которые управляются дистанционно. Они созданы на основе платформы мобильных услуг X-Area, разработанной Panasonic HD. Эта платформа использует искусственный интеллект для управления устройствами.

Беспилотники могут выполнять разные задачи. Например, их можно использовать для мобильной торговли или доставки товаров до конечного пункта. Это особенно полезно для так называемой «последней мили» — финального этапа доставки, когда товар нужно доставить прямо к двери клиента.

Результаты тестирования помогут понять, насколько такие технологии готовы к повседневному использованию.