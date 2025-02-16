Данная инвестиция является частью стратегии Tether.

Компания Tether, которая выпускает популярный стейблкоин USDT, объявила о покупке небольшой доли акций итальянского футбольного клуба «Ювентус». Хотя точная сумма сделки не раскрывается, известно, что стоимость клуба оценивается в 2,05 млрд. После новости о сделке токен JUV, связанный с клубом, моментально вырос в цене на 300%. Это показывает, как сильно инвесторы верят в перспективы сотрудничества криптовалют и спорта.

Для Tether это не просто инвестиция, а часть большой стратегии. Компания хочет сделать цифровые активы частью повседневной жизни, включая спорт. В прошлом году Tether показала впечатляющие результаты: прибыль составила 13 млрд, а инвестиции в казначейские облигации США достигли 113 млрд.

Кроме того, стейблкоин USDT продолжает укреплять свои позиции на рынке. Его капитализация достигла исторического максимума — $140 млрд. Это делает USDT самым крупным стейблкоином в мире.

Сделка с «Ювентусом» — это продолжение тренда на сближение криптоиндустрии и спорта. С 2021 по 2024 год было заключено 92 партнерских соглашения между криптокомпаниями и спортивными организациями. Например, биржа Gate.io сотрудничает с командой Red Bull в Формуле-1, а платформа Crypto.com организовала турнир по гольфу с призовым фондом в цифровых активах.