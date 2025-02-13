Пошлины начали действовать с 1 февраля.

Компания MSI объявила о повышении стоимости на RTX 5090. Стоимость увеличилась на 300–400 $. Причиной стали новые тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики, которые ввёл президент США Дональд Трамп. Эти пошлины начали действовать с 1 февраля.

Изначально ожидалось, что цены вырастут на 10%. Однако в итоге всё оказалось несколько хуже. Это связано с дополнительными расходами на логистику и новые требования к поставкам. Эксперты предполагают, что другие производители видеокарт также повысят цены в ближайшее время.

Компания NVIDIA успела выпустить карточки серии RTX 5000 до введения новых правил. Но дефицит этих карт на рынке только ухудшил ситуацию. С другой стороны, AMD, по слухам, решила отложить выпуск новых моделей. Это позволит компании скорректировать цены с учётом изменений на рынке.

Повышение цен на видеокарты может повлиять не только на геймеров, но и на профессионалов, которые используют их для работы. Многие пользователи уже выражают недовольство из-за роста стоимости.