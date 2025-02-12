По его словам, работа над картиной отвлекала сотрудников от разработки игр.

Бобби Котик, бывший руководитель компании Activision Blizzard, резко высказался о фильме «Warcraft», вышедшем в 2016 году. Он назвал его одним из худших фильмов, которые когда-либо видел. По его словам, работа над картиной негативно повлияла на компанию и отвлекла сотрудников от их основной задачи — разработки игр.

Котик заявил, что съемки фильма потребовали огромных ресурсов. Сотрудники Blizzard, вместо того чтобы заниматься играми, участвовали в кастингах и посещали съемочные площадки. Это, по его мнению, привело к задержкам в выпуске обновлений и дополнений для игр.

Кроме того, Котик считает, что из-за фильма компанию покинул один из ключевых разработчиков — Крис Метцен. Это стало серьезной потерей для студии.

Несмотря на критику со стороны Котика, фильм «Warcraft» оказался успешным в прокате. Он собрал $439 миллионов и стал самой кассовой экранизацией игры на тот момент.

А у зрителей мнения разделились. Некоторые критиковали фильм за отклонения от сюжета игры. Другие, напротив, хвалили его за атмосферу и визуальные эффекты, которые напоминали игру.

В любом случае, многие фанаты напомнили Котику о его спорных решениях, которые он принимал, будучи главой Activision Blizzard. Многие считают, что его критика фильма необъективна и связана с личными амбициями.