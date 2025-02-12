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g1tarist
В продаже появляются обогреватели-майнеры: они отапливают жилье и параллельно зарабатывают деньги
По сути это обычные компьютеры-майнеры.

На рынке появились уникальные устройства — обогреватели, которые не только греют, но и добывают криптовалюту. По сути, это компьютеры для майнинга, которые потребляют много электроэнергии, но при этом «добывают» биткоины. Такие устройства особенно выгодны там, где электричество дешевое или бесплатное. Например, в горном поселке Местия в Грузии, где майнеры активно используют льготные тарифы.

Недавно канал «Сегодня в тренде» рассказал о новинке от китайской компании Canaan. Это обогреватели из серии Avalon, которые совмещают в себе функции отопления и майнинга. Горячий воздух, который выделяется при работе устройства, можно использовать для обогрева помещения. В линейке представлены две модели: Nano и Mini. Первая выглядит как компактный проектор, а вторая напоминает традиционный радиатор.

Такие обогреватели не только греют, но и приносят доход. Модель Nano может зарабатывать около 800 рублей в месяц после вычета затрат на электричество. Более мощная Mini приносит до 4500 рублей.

Пока устройства доступны только по предзаказу. Цена на большую модель составляет 84 тысячи рублей, а на маленькую — 26 тысяч. Это интересный вариант для тех, кто хочет отапливать дачу и одновременно зарабатывать на майнинге. Однако важно понимать, что для этого нужны базовые знания о криптовалютах.

#майнинг #криптовалюта #деньги #обогреватели
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