Три года, три киберспортивные дисциплины.

Esports World Cup Foundation (EWCF) и компания Riot Games заключили соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на три года. В рамках партнерства в 2025 году на чемпионате Esports World Cup (EWC) в Эр-Рияде пройдут турниры по трем популярным играм: League of Legends (LoL), Valorant и Teamfight Tactics (TFT).

Это важное событие для киберспортивного сообщества. В 2024 году турнир по Valorant не проводился на EWC, но теперь он вернется. Также зрители смогут увидеть соревнования по LoL и TFT, которые уже успели завоевать любовь фанатов.

Напомним, что в 2024 году команда T1, за которую играет легендарный Фейкер, выиграла турнир по League of Legends. В Teamfight Tactics победу одержала Wolves Esports, а T1 заняла второе место.

Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, уже не первый год принимает крупные киберспортивные события. В 2025 году город снова станет центром притяжения для профессиональных команд и болельщиков.