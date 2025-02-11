В республике производят многоцелевой боевой самолёт по российской лицензии.

Индия достигла значительных успехов в производстве многоцелевых истребителей Су-30МКИ. По данным заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаила Бабича, уровень локализации производства этих самолётов в стране превысил 60%. Это означает, что большая часть компонентов и сборка истребителей теперь осуществляется непосредственно в Индии.

Производство Су-30МКИ ведётся по российской лицензии. Занимается этим индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Эти самолёты составляют основу индийской фронтовой авиации и играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

Характеристики истребителя Су-30МКИ:

Максимальная скорость на большой высоте — 2125 км/ч.

Максимальная высота полёта — 17,3 тысячи метров.

Тяговооружённость — 1,0.

Увеличение уровня локализации производства до 60% — важный шаг для Индии. Это позволяет стране не только развивать собственные технологии, но и снижать зависимость от импорта. Кроме того, это создаёт новые рабочие места и укрепляет оборонную промышленность.

Сотрудничество между Россией и Индией в военно-технической сфере продолжается уже много лет. Производство Су-30МКИ — один из самых успешных примеров такого партнёрства. Эти самолёты зарекомендовали себя как надёжные и эффективные машины, способные выполнять широкий спектр задач.