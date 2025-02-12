КАЗ существенно повысит живучесть бронетехники в боевых условиях.

Легендарные танки Т-72Б3М модернизируют. Их оборудуют активной защитой «Арена-М». Эта система уже устанавливается на танки Т-90М. «Арена-М» значительно повышает выживаемость бронетехники в бою.

Активная защита «Арена-М» состоит из нескольких элементов. В систему входит радиолокационная станция (РЛС), которая обнаруживает угрозы. Также используются специальные боеприпасы, установленные по периметру башни танка. Управляет всем бортовой компьютер.

РЛС замечает снаряд, ракету или гранату, летящую в танк. Затем система рассчитывает траекторию угрозы и выпускает защитный боеприпас. Он уничтожает цель еще в воздухе.

Один из танков Т-72Б3М уже получил максимальную комплектацию. Кроме «Арены-М», на него установили защитный «козырек» над башней, системы радиоэлектронной борьбы и противоминный трал. Также танк оснастили специальной «накидкой», которая снижает его заметность.

На прошлой неделе в интернете появились фото танка Т-90М с системой «Арена-М». Это подтверждает, что модернизация активно внедряется.

Однако пока неизвестно, насколько эффективна «Арена-М» против дронов-камикадзе. Такие дроны могут атаковать с разных углов, что усложняет их обнаружение и уничтожение.