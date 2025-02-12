Кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 можно купить на 300 тысяч рублей дешевле обычного.

Российский автопроизводитель Xcite объявил о старте акции с большими скидками на свои популярные модели кроссоверов. В феврале 2025 года покупатели смогут приобрести X-Cross 7 и X-Cross 8 на 300 тысяч рублей дешевле обычной цены. Однако скидка доступна только при оформлении кредита или использовании программы «Трейд-ин».

X-Cross 7 — это среднеразмерный кроссовер, который отлично подходит для семей. X-Cross 8 — более крупная модель с подключаемым полным приводом. Обе машины пользуются спросом благодаря своей надежности и современному оснащению.

Ранее стало известно, что на заводе Xcite в Санкт-Петербурге скопилось около 10 тысяч непроданных автомобилей. Склад готовой продукции полностью заполнен. Это связано с тем, что Xcite производит модели, которые являются аналогами китайских Chery.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», Chery может поставить в Россию еще 5–10 тысяч машинокомплектов. После этого производство Xcite, вероятно, будет остановлено.

Такая ситуация заставляет компанию активно распродавать имеющиеся автомобили. Скидки в 300 тысяч рублей — это попытка привлечь больше покупателей и освободить склады.