В рамках основной программы его изучают 8 тыс. школьников.

В мэрии Москвы сообщили, что китайский язык теперь занимает второе место по популярности среди иностранных языков в столичных школах. Раньше в советское время ученики изучали в основном английский или немецкий. Реже предлагались французский и испанский. Второй иностранный язык тогда был доступен только в специализированных школах.

После распада СССР ситуация изменилась. Второй иностранный язык, а в некоторых гимназиях даже третий, стал частью обязательной программы. Однако выбор оставался традиционным: английский, немецкий, французский.

В департаменте образования и науки Москвы рассказали, что сегодня китайский язык активно набирает популярность. Он уже обогнал немецкий и французский и стал вторым по востребованности после английского.

По данным агентства «Интерфакс», китайский язык изучают около 8 тысяч школьников в более чем 70 школах Москвы. Кроме того, в столице работает свыше 600 кружков по китайскому языку. Их посещают более 6 тысяч детей.

Эксперты связывают растущий интерес к китайскому языку с укреплением экономических и культурных связей между Россией и Китаем. Знание китайского открывает новые возможности для будущей карьеры и образования.

Таким образом, китайский язык постепенно становится важной частью образовательной программы в Москве.