Согласно опросу сервиса Superjob.

Инициативу поддерживают как те, кто не употребляет спиртное, так и те, кто иногда позволяет себе алкоголь. Против запрета высказались только 21% опрошенных. Идея повысить возраст продажи алкоголя до 21 года обсуждается уже давно. Ранее с таким предложением выступал Минздрав, а теперь его поддержал Следственный комитет. Опрос показал, что больше всего инициативу одобряют женщины.

Среди тех, кто не употребляет алкоголь, 7 из 10 человек поддержали запрет. Среди тех, кто иногда пьет, за повышение возраста высказались 55%. Наиболее активно идею поддерживают люди в возрасте от 35 до 45 лет — 74% из них согласны с предложением.

Однако не все респонденты считают такой запрет полезным. Некоторые высказали опасения, что это может привести к росту нелегальной продажи алкоголя. Например, звучали комментарии: «Если в армию берут с 18 лет, то почему алкоголь нельзя купить до 21?» или «Запрет только спровоцирует рост самогоноварения и продаж из-под полы».

Эксперты отмечают, что даже с текущими ограничениями контролировать продажу алкоголя сложно. Если возрастной порог повысят, проблема нелегального оборота спиртного может стать еще острее.

Тем не менее, большинство москвичей считают, что такой шаг поможет снизить уровень алкоголизма среди молодежи. Вопрос о повышении возрастного порога для покупки алкоголя остается актуальным, и его обсуждение, вероятно, продолжится на государственном уровне.