Продажи увеличились на 22% из-за популярности игровых моделей.

В 2024 году рынок персональных компьютеров в России показал значительный рост. Продажи увеличились на 22% по сравнению с прошлым годом. Всего было продано 3 миллиона устройств. В 2023 году этот показатель составлял 2,5 миллиона. Такие данные предоставила группа «М.видео-Эльдорадо».

Средняя цена компьютера снизилась на 10%. Теперь она составляет 23 000 рублей. Это сделало технику более доступной для покупателей.

Основной причиной роста продаж стала популярность игровых компьютеров. Они пользуются большим спросом, чем обычные модели. Игровые устройства предлагают мощные характеристики, которые привлекают геймеров.

Также на снижение цен повлияло появление новых брендов. Российские и китайские производители активно развиваются на рынке. Многие из них предлагают компьютеры без предустановленной операционной системы или с российским программным обеспечением. Это позволяет снизить стоимость устройств.

Эксперты отмечают, что такие изменения делают рынок более конкурентоспособным. Покупатели получают больше выбора по доступным ценам.